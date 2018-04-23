В России научились замедлять болезнь Альцгеймера

Развитие болезни Альцгеймера на начальной стадии можно задержать с помощью применения комплексных методов терапии. К такому выводу пришли ученые из российской лаборатории иммунологии и вирусологии Курчатовского института.
Специалисты выяснили, что некоторые медикаменты содержат белковые молекулы, схожие по строению с естественными белками, поддерживающими жизнеспособность нейронов. «Это белки, обеспечивающие защиту и восстановление клеток мозга при воздействии повреждающих факторов, например, при недостатке кислорода», — цитирует «Ридус» руководителя отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ профессора Светлану Гаврилову. По ее словам, применение таких препаратов позволяет значительно задержать переход пациента на стадию приобретенного слабоумия.
Ранее «URA.RU» сообщало, что ученые сделали другое открытие в этой области. По результатам исследований специалистов из британского Ланкастерского университета, победить болезнь Альцгеймера помогают препараты для лечения диабета.