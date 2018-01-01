Ученые обнаружили неожиданное средство от старения мозга

Препараты для лечения диабета помогают победить болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты из британского Ланкастерского университета.
Ученые провели наблюдение за трансгенными мышами, в ДНК которых введены гены, отвечающие за развитие болезни Альцгеймера у человека, пишет «Федеральное агентство новостей». Оказалось, что после введения препаратов, в которые входят глюкагоноподобный пептид-1, глюкозозависимый инсулинотропный полипептид и глюкагон, у мышей снизилось количество бляшек в мозге, а также уменьшился уровень воспаления и окислительного стресса.
Ученые пришли к выводу, что данный метод позволяет предотвратить гибель нервных клеток и сохранить их работу.
Как ранее писало RT, порядка 20% россиян генетически предрасположены к болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма слабоумия среди пожилых людей. По статистике смерть наступает в среднем через семь-восемь лет после первых проявлений болезни.