{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:37  01 января 2018 0

Ученые обнаружили неожиданное средство от старения мозга

Масленица, народный бунт, чучело масленицы, синий кит, глонасс, император Николай второй , Разгневанный дед, злой пенсионер, кричащий старик
Старческое слабоумие можно предотвратитьФото: depositphotos.com © URA.RU

Препараты для лечения диабета помогают победить болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты из британского Ланкастерского университета.

Ученые провели наблюдение за трансгенными мышами, в ДНК которых введены гены, отвечающие за развитие болезни Альцгеймера у человека, пишет «Федеральное агентство новостей». Оказалось, что после введения препаратов, в которые входят глюкагоноподобный пептид-1, глюкозозависимый инсулинотропный полипептид и глюкагон, у мышей снизилось количество бляшек в мозге, а также уменьшился уровень воспаления и окислительного стресса.

Ученые пришли к выводу, что данный метод позволяет предотвратить гибель нервных клеток и сохранить их работу.

Как ранее писало RT, порядка 20% россиян генетически предрасположены к болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера — самая распространенная форма слабоумия среди пожилых людей. По статистике смерть наступает в среднем через семь-восемь лет после первых проявлений болезни.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров