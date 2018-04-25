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25 апреля 2018
24 апреля 2018
10:33  25 апреля 2018 0

Российский танкер, захваченный в Эмиратах, подал сигнал SOS

В ГАУ
У моряков высокое давление, боли в сердце и желудкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский танкер Crystal East, арестованный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), подал сигнал SOS. Экипаж сообщает о необходимости госпитализации нескольких моряков.

«Моряки подали сигнал бедствия в связи с тем, что на судне есть заболевшие», — передает телеканал 360 слова конкурсного управляющего компании «Находка-Портбункер». Он добавил, что четырем членам экипажа требуется помощь в стационаре из-за высокого давления, болей в сердце и в желудке.

Отмечается, что танкер компании находится в ОАЭ с июня 2017 года. Моряки находятся на судне с декабря того же года. Они прибыли на смену экипажу, который возвратился в Приморье. Судно принадлежат компании «Находка-Портбункер», но было арестовано из-за долгов судовладельца «Газпромбанку».

Сейчас моряки сидят на судне без топлива и электричества. В конце марта экипажу выплатили долги по заработной плате, но компания пока не может найти замену экипажу, передает «Федеральное агентство новостей».

Павел Маркуш
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