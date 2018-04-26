На Урале осужден полицейский, грабивший банки на велосипеде

В Чкаловском суде Екатеринбурга вынесен приговор полицейскому Александру Грибниченко. Он входил в банду действующих и бывших сотрудников полиции и Росгвардии, которые ездили грабить банки на велосипедах.
«Грибниченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасный для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном и особо крупном размерах, организованной группой“, — сообщила „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Он приговорен к шести с половиной годам колонии строгого режима».
Как установило следствие, банда силовиков была создана в июне 2016 года. За время существования банда совершила три налета на банки. Седьмого июня 2016 года силовики ограбили отделение банка ВТБ24 на улице Технической, 63. Они были вооружены пистолетами и ножами. Приставив к голове работницы банка пистолет, они получили 269 тысяч рублей. Первого сентября 2016 года «силовики-велосипедисты» ограбили ВТБ24 на улице Белинского. Они унесли 3,9 млн рублей, около 34 тысяч долларов и свыше 16,8 тыс. евро — в общей сложности на 7,3 млн рублей.
Третий налет был совершен на Сбербанк 16 июня 2017 года на улице Щербакова, 20. Как всегда, грабители приехали на велосипедах. Трое вошли в офис, а один остался на улице. Увидев полицейских, он по рации предупредил соучастников и уехал. При выходе из банка один грабитель был задержан, а трое скрылись. Но через несколько часов поймали и их.
Александр Грибниченко заключил досудебное соглашение со следствием и всячески способствовал разоблачению своих подельников. Поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Уголовное дело троих его подельников сейчас рассматривается в Чкаловском суде.