В социальной сети Instagram, где Анастасия Волочкова опубликовала новое фото, пользователи раскритиковали ее новый образ. Скандально известная балерина похвасталась наращенными волосами, прорекламировав салон, в котором ей сделали процедуру.
Большинство комментариев были положительными, фанаты оценили густоту и внешний вид новых волос. Однако некоторые пользователи раскритиковали укладку и выразили уверенность в том, что Волочкова не сможет сохранить эту красоту.
«Завидовать нечему… Волосы хорошие, спору нет. Но что за укладка? Похоже на уши спаниеля… Еще бы мозг нарастить… Кукурузина… Внизу волосы не очень нравятся… Другое дело! А то всю жизнь с немытой головой ходит!.. Наконец-то у Насти красивая голова… Загадит скоро… Главное, чтобы после снятия этой красоты от волос хоть что-то осталось… И так негусто было», — прокомментировали подписчики.
Ранее на Анастасию Волочкову обрушилась критика из-за очередного фото со шпагатом. Как писало «URA.RU», подписчики посчитали, что, кроме гимнастического упражнения, балерина больше ничего не умеет и не может показать.