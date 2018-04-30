В доме Дмитрия Диброва минувшей ночью случился пожар. Все из-за китайского сегвея, который супруга ведущего оставила на зарядке.
Дмитрий Дибров с женой и тремя детьми живет в трехэтажном загородном доме почти в 20 км от МКАД. В ночь на 30 апреля в их доме случился пожар. Об этом супруга ведущего, Полина Диброва, написала на своей странице в Instagram.
«В три часа ночи подпрыгнула в кровати от едкого запаха… Пробежала все комнаты на третьем этаже (наш этаж с Димой) — тихо, но вонь. Спустилась на второй — та же картина, запах усилился, дети спят. Первый — сидит мой муж за столом с рюмкой виски без лица… Запах невероятный… Передо мной вся дверь в копоти, понимаю, что пожар. Дима справился с управляющим сам. Загорелся поставленный мной на подзарядку сегвей, и это наше счастье, что муж не спал и был на первом этаже, иначе последствия были бы ужасными. Едкий дым, копоть — зайти в комнату невозможно. Дверь стеклянная треснула. Вот тебе и китайские штучки. Бог нас спас!» — подписала фотографию Полина Диброва.
Супруга Диброва полностью отдает себя семье, занимается домашним хозяйство и воспитание детей, уточняет «Экспресс-газета». К счастью, никто из членов семьи в результате инцидента не пострадал. Теперь в современном особняке придется делать ремонт.