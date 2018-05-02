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02 мая 2018
Главные новости Москвы
19:02  02 мая 2018 0

Бывшая ведущая «Ревизорро» рассказала о компромате на Елену Летучую

Ольга Романовская заявила, что из-за Летучей ее работа превратилась в адОльга Романовская, Instagram

Бывшая ведущая программы «Ревизорро» Ольга Романовская заявила, что покинула шоу из-за своей предшественницы Елены Летучей, которая бесконечно вмешивалась в ее жизнь и работу. Романовская напоминает Летучей, что хранит компромат на нее и советует сопернице оставить ее в покое.

«Вы меня достали. Вы стали причиной моего ухода, потому что все восемь месяцев, которые я работала, вы превратили в ад. Вы помните, что у меня есть компромат на вас? Я надеюсь, что вы угомонитесь, как в прошлый раз, когда я вас попросила», — заявила Романовская в своем видео. Кроме того она заявила, что рейтинги многих ее передач были выше, чем у Летучей, сообщает Super.

Елена Летучая покинула шоу «Ревизорро» в ноябре 2017 года. Причиной своего ухода она называла усталость от работы на износ. Также она заявляла, что кто-то из команды сливал информацию о грядущих проверках московским ресторанам, напоминает Life.ru.

Валерий Дорофеев
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