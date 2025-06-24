В ЦБ ответили, зафиксирована ли в России рецессия экономики

ЦБ: в России нет рецессии, лишь замедление роста
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Замечено замедление роста экономики, заявил Ганган
Замечено замедление роста экономики, заявил Ганган Фото:

Центробанк фиксирует замедление роста экономики России, а не рецессию. Об этом рассказал глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«ЦБ наблюдает в экономике замедление роста, а не рецессию», — передает слова Гангана ТАСС. Он добавил, что, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, в России продолжают расти несколько отраслей экономики, включая фармацевтику.

В некоторых секторах наблюдается ускоренный рост, хотя в других, таких как черная металлургия и газовый сектор, отмечается снижение. Ганган подчеркнул, что ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4% к 2026 году с ключевой ставкой около 13-14% в следующем году.

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Центробанк фиксирует замедление роста экономики России, а не рецессию. Об этом рассказал глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. «ЦБ наблюдает в экономике замедление роста, а не рецессию», — передает слова Гангана ТАСС. Он добавил, что, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, в России продолжают расти несколько отраслей экономики, включая фармацевтику. В некоторых секторах наблюдается ускоренный рост, хотя в других, таких как черная металлургия и газовый сектор, отмечается снижение. Ганган подчеркнул, что ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4% к 2026 году с ключевой ставкой около 13-14% в следующем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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