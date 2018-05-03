Еще один российский олигарх, попавший под санкции, попросил помощи у властей

23:05 03 мая 2018 0

Мордашов попросил у правительства РФ различные льготы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миллиардер и владелец корпорации «Силовые машины» Алексей Мордашов попросил у российского правительства поддержки в связи с тем, что его компания начала испытывать проблемы с ликвидностью. Ранее корпорация попала под западные санкции. Олигарх попросил власти о льготном финансировании проектов, льготных кредитах, а также о госгарантиях для своей компании.

Проблемы с ликвидностью у «Силовых машин» начались после того, как зарубежные банки стали отказываться от платежей компании в долларах. Необходимость переводить операции в другие валюты вызвала рост издержек. Мордашов в свою очередь попросил о льготном финансировании проектов корпорации через Российский экспортный центр — до 85% от суммы проекта. По его мнению, Центробанк может рекомендовать банкам давать льготные кредиты тем компаниям, которые попали под ограничительные меры. Также «Мордашов просит запретить госкорпорациям — в частности, „Росатому“, „РусГидро“, „Газпрому“, „ИнтерРАО“ и „Ростеху“ — требовать у „Силовых машин“ предоставления госгарантий», — пишет The Bell.

Кроме того, на заседании правительственной комиссии по импортозамещению олигарх попросил правительство предоставлять «Силовым машинам» госгарантии в тех случаях, когда этого требуют заказчики. При этом он посоветовал создать в России собственную технологию газовых турбин и центры развития персонала. Отметим, что корпорация «Силовые машины» попала под санкции после того, как в Крым поставила газовые турбины, изготовленные на совместном предприятии с компанией Siemens. Выручка за 2017 год составила 1,2 миллиарда долларов.

Ранее группа «Ренова», возглавляемая Виктором Вексельбергом, направила российскому правительству просьбу о поддержке компании. Олигарх попросил у властей рефинансировать кредиты на 820 миллионов евро, а также запретить импорт газировки в Россию.