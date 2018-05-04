Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о дозе вещества, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявлял, что доза составляла от 50 до 100 грамм.
«По оценке экспертов, 50-100 грамм химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, так вот этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек», — приводит слова дипломата RNS. Захарова отметила, что при этом пострадавшие не только выжили, но и пошли на поправку.
Скрипалей нашли отравленными в британском Солсбери 4 марта. Как писало «URA.RU», Ахмед Узюмджю утверждает, что вещество «Новичок» использовали в жидком виде или при помощи аэрозоля. Лондон заявил о причастности России к инциденту, однако Москва все отрицает. Мария Захарова назвала три доказательства того, что власти Британии врут, подтасовывая факты против российской стороны.