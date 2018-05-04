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04 мая 2018
Главные новости Москвы
16:21  04 мая 2018 0

Захарова высмеяла заявление о дозе яда, отравившего Скрипалей. «Этого хватит на все кварталы Солсбери»

Представитель ведомства ответил главе ОЗХОФото: Мария Захарова, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о дозе вещества, которым отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявлял, что доза составляла от 50 до 100 грамм.

«По оценке экспертов, 50-100 грамм химического отравляющего вещества, если речь идет о том веществе, о котором говорила Великобритания, о котором говорилось в стенах ОЗХО, так вот этого количества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то что двух человек», — приводит слова дипломата RNS. Захарова отметила, что при этом пострадавшие не только выжили, но и пошли на поправку.

Скрипалей нашли отравленными в британском Солсбери 4 марта. Как писало «URA.RU», Ахмед Узюмджю утверждает, что вещество «Новичок» использовали в жидком виде или при помощи аэрозоля. Лондон заявил о причастности России к инциденту, однако Москва все отрицает. Мария Захарова назвала три доказательства того, что власти Британии врут, подтасовывая факты против российской стороны.

Ксения Томашова
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