В Крыму стартовали учения по борьбе с украинскими пиратами

Крымские пограничники проведут учения по отработке методов борьбы с морскими угрозами. Об этом заявили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ России.
«Пограничники отработают в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализацию условных пиратов или террористов», — приводит сообщение ведомства «Федеральное агентство новостей». Учения пройдут в понедельник, 7 мая, пишет телеканал RT.
Ранее крымские пограничники задержали рыболовецкое судно Украины, которое вылавливало камбалу у западного берега полуострова в Черном море. У экипажа судна изъяли несколько километров сетей, после чего украинцев направили в Крым для процессуальных действий, сообщало «URA.RU».