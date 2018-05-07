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07 мая 2018
10:23  07 мая 2018 2

В Крыму стартовали учения по борьбе с украинскими пиратами

В Азовском море будет безопаснееФото: PxHere
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Крым вернулся в состав России
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Крымские пограничники проведут учения по отработке методов борьбы с морскими угрозами. Об этом заявили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ России.

«Пограничники отработают в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализацию условных пиратов или террористов», — приводит сообщение ведомства «Федеральное агентство новостей». Учения пройдут в понедельник, 7 мая, пишет телеканал RT.

Ранее крымские пограничники задержали рыболовецкое судно Украины, которое вылавливало камбалу у западного берега полуострова в Черном море. У экипажа судна изъяли несколько километров сетей, после чего украинцев направили в Крым для процессуальных действий, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
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