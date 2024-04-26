Появились подробности по делу о массовом убийстве в Херсонщине

Подозреваемые в расстреле в Херсонщине были пьяны, когда совершали преступление

26 апреля 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев были пьяны, когда организовывали массовый расстрел, передают силовики Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев, задержанные в Херсонской области по обвинению в расстреле семи человек, предварительно находились в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Об этом рассказали в силовых структурах. «Сделали они это потому, что были сильно пьяные», — сказал источник в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что изначально подозреваемые сожгли дом и убили женщину. Затем оттуда Осипов и Кайгородцев забрали двух своих знакомых. Однако у них произошел конфликт с ними. В итоге военные расстреляли еще двоих человек в лесополосе. Также, по предварительной информации, были убиты глава села Абрикосовка и ее супруг. Подозреваемые устраивали поджоги, чтобы скрыть следы. Преступления были совершены накануне. Отмечается, что преступники были схвачены по горячим следам. Хотя по информации некоторых источников, часть тел были обнаружены еще 23 числа. Подозреваемые были переданы в руки военной полиции. Всего Осипов и Кайгородцев убили семерых, передают силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие Александр Осипов и Александр Кайгородцев, задержанные в Херсонской области по обвинению в расстреле семи человек, предварительно находились в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступления. Об этом рассказали в силовых структурах. «Сделали они это потому, что были сильно пьяные», — сказал источник в разговоре с РИА Новости. Отмечается, что изначально подозреваемые сожгли дом и убили женщину. Затем оттуда Осипов и Кайгородцев забрали двух своих знакомых. Однако у них произошел конфликт с ними. В итоге военные расстреляли еще двоих человек в лесополосе. Также, по предварительной информации, были убиты глава села Абрикосовка и ее супруг. Подозреваемые устраивали поджоги, чтобы скрыть следы. Преступления были совершены накануне. Отмечается, что преступники были схвачены по горячим следам. Хотя по информации некоторых источников, часть тел были обнаружены еще 23 числа. Подозреваемые были переданы в руки военной полиции. Всего Осипов и Кайгородцев убили семерых, передают силовики.