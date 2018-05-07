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Главные новости Челябинской области
13:50  07 мая 2018 3

В Челябинске женщина бросила свою слепую мать на свалке и 15 лет жила на ее пенсию

Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Найти пенсионерку, брошенную на свалке, так и не удалосьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске Курчатовский райсуд вынес приговор горожанке, которая бросила на свалке свою родную ослепшую мать 1942 года рождения и около 15 лет получала за нее пенсию. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону, за это время преступница похитила более 528 тысяч рублей. Пожилая женщина при этом пропала, ее местонахождение неизвестно.

По данным силовиков, дочь пенсионерки вывезла ее на свалку в Металлургическом районе осенью 2001 года и бросила, между ними были неприязненные отношения. С перевозкой подсудимой помогали неизвестные лица. Оставив родную мать в опасной ситуации, уголовница до 30 июля 2016 года получала за нее пенсию. Для этого она оформляла доверенности при помощи женщин, похожих на ее мать.

В итоге по статье «Мошенничество при получении выплат» женщину приговорили к четырем годам колонии-поселения и к штрафу в 50 тысяч рублей. Однако челябинку освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. «Приговор суда в законную силу не вступил, обжалован стороной обвинения и стороной защиты», — подытожили в прокуратуре.

Сергей Дианов
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