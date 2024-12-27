Лукашенко на детском празднике сравнил жизнь с тельняшкой

Лукашенко: жизнь как тельняшка, где-то посветлее, где-то потемнее полоска
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Лукашенко поблагодарил учителей и воспитателей за творческий труд и терпение
Лукашенко поблагодарил учителей и воспитателей за творческий труд и терпение Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил жизнь с матросской тельняшкой. Об этом он заявил, пока беседовал с детьми на благотворительном новогоднем празднике. 

«Жизнь, это касается детей и взрослых, она всегда, как матросская тельняшка. Где-то посветлее полоска, где-то потемнее», — заявил Лукашенко. Слова белорусского политика заснял Первый информационный телеканал.

В разговоре с детьми белорусский лидер наказал ребятам усердно учиться. Он отметил, что пускай не все обучение дается легко, но без него в жизни придется еще тяжелей. «Но есть такое слово, которое недавно на щит подняли, „надо“... Чтобы потом было легче. Поэтому учеба — это тяжело, но надо. Потому что это ваш фундамент в жизни», — сказал глава Белоруссии.

Также Лукашенко заявил, что очень хорошо знает, как трудно работать с детьми. «Детям хочу сказать, что думаете, что с вами легко? Ничего подобного. С вами очень трудно», — отметил глава государства. Однако он уточнил, что преподавателем и родителям очень приятно видеть результаты своей работы, которые отражаются в действиях ребят. Он поблагодарил учителей и воспитателей за творческий труд и терпение.

В Минске во Дворце республики 27 декабря проходит благотворительный праздник в рамках акции «Наши дети». На главной елке страны собралось более двух тысяч детей со всех регионов страны.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил жизнь с матросской тельняшкой. Об этом он заявил, пока беседовал с детьми на благотворительном новогоднем празднике.  «Жизнь, это касается детей и взрослых, она всегда, как матросская тельняшка. Где-то посветлее полоска, где-то потемнее», — заявил Лукашенко. Слова белорусского политика заснял Первый информационный телеканал. В разговоре с детьми белорусский лидер наказал ребятам усердно учиться. Он отметил, что пускай не все обучение дается легко, но без него в жизни придется еще тяжелей. «Но есть такое слово, которое недавно на щит подняли, „надо“... Чтобы потом было легче. Поэтому учеба — это тяжело, но надо. Потому что это ваш фундамент в жизни», — сказал глава Белоруссии. Также Лукашенко заявил, что очень хорошо знает, как трудно работать с детьми. «Детям хочу сказать, что думаете, что с вами легко? Ничего подобного. С вами очень трудно», — отметил глава государства. Однако он уточнил, что преподавателем и родителям очень приятно видеть результаты своей работы, которые отражаются в действиях ребят. Он поблагодарил учителей и воспитателей за творческий труд и терпение. В Минске во Дворце республики 27 декабря проходит благотворительный праздник в рамках акции «Наши дети». На главной елке страны собралось более двух тысяч детей со всех регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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