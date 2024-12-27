На мэрию челябинского города подали в суд из-за болота, в котором тонут люди

С мэрии Троицка требуют устранить битумные болота
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Ямальская флора. Салехард , болото, тундра, мох, ямал, природа, осень, сфагнум
Битумные болота в Троицке давно вызывают беспокойство местных жителей Фото:

Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Челябинской области против администрации города Троицка. С мэрии требуют компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде битумными болотами, в которых тонут люди и гибнут животные. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

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«Дело о взыскании ущерба направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Ждем вердикта суда по этой истории», — пояснили в ОНФ Челябинской области.

В общественной организации также отметили, что проблема битумных болот в Троицке существует уже много лет и привела к серьезным последствиям. Масштаб токсичных затоплений почвы таков, что там тонули люди и животные. Однако, несмотря на многократные обращения, администрация города не устранила проблему полностью.

Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Троицка для подробного комментария ситуации. Ожидается ответ.

Как сообщало URA.RU, ранее сотрудников мэрии Троицка проверяли по статье о халатности из-за тонувшей в болоте из битума жительницы. Женщина завязла в районе поселка Пятилетка 4 июня 2023 года, спасая козу.

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Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Челябинской области против администрации города Троицка. С мэрии требуют компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде битумными болотами, в которых тонут люди и гибнут животные. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта». «Дело о взыскании ущерба направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Ждем вердикта суда по этой истории», — пояснили в ОНФ Челябинской области. В общественной организации также отметили, что проблема битумных болот в Троицке существует уже много лет и привела к серьезным последствиям. Масштаб токсичных затоплений почвы таков, что там тонули люди и животные. Однако, несмотря на многократные обращения, администрация города не устранила проблему полностью. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Троицка для подробного комментария ситуации. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU, ранее сотрудников мэрии Троицка проверяли по статье о халатности из-за тонувшей в болоте из битума жительницы. Женщина завязла в районе поселка Пятилетка 4 июня 2023 года, спасая козу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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