На мэрию челябинского города подали в суд из-за болота, в котором тонут люди

Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Челябинской области против администрации города Троицка. С мэрии требуют компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде битумными болотами, в которых тонут люди и гибнут животные. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта».
«Дело о взыскании ущерба направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Ждем вердикта суда по этой истории», — пояснили в ОНФ Челябинской области.
В общественной организации также отметили, что проблема битумных болот в Троицке существует уже много лет и привела к серьезным последствиям. Масштаб токсичных затоплений почвы таков, что там тонули люди и животные. Однако, несмотря на многократные обращения, администрация города не устранила проблему полностью.
Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Троицка для подробного комментария ситуации. Ожидается ответ.
Как сообщало URA.RU, ранее сотрудников мэрии Троицка проверяли по статье о халатности из-за тонувшей в болоте из битума жительницы. Женщина завязла в районе поселка Пятилетка 4 июня 2023 года, спасая козу.
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