На мэрию челябинского города подали в суд из-за болота, в котором тонут люди

С мэрии Троицка требуют устранить битумные болота

27 декабря 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Битумные болота в Троицке давно вызывают беспокойство местных жителей Фото: Илья Московец © URA.RU Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Челябинской области против администрации города Троицка. С мэрии требуют компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде битумными болотами, в которых тонут люди и гибнут животные. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта». Новость по теме Жители Троицка рискуют утонуть в битумных болотах «Дело о взыскании ущерба направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Ждем вердикта суда по этой истории», — пояснили в ОНФ Челябинской области. В общественной организации также отметили, что проблема битумных болот в Троицке существует уже много лет и привела к серьезным последствиям. Масштаб токсичных затоплений почвы таков, что там тонули люди и животные. Однако, несмотря на многократные обращения, администрация города не устранила проблему полностью. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Троицка для подробного комментария ситуации. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU, ранее сотрудников мэрии Троицка проверяли по статье о халатности из-за тонувшей в болоте из битума жительницы. Женщина завязла в районе поселка Пятилетка 4 июня 2023 года, спасая козу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Челябинской области против администрации города Троицка. С мэрии требуют компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде битумными болотами, в которых тонут люди и гибнут животные. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта». «Дело о взыскании ущерба направлено в Арбитражный суд Челябинской области. Ждем вердикта суда по этой истории», — пояснили в ОНФ Челябинской области. В общественной организации также отметили, что проблема битумных болот в Троицке существует уже много лет и привела к серьезным последствиям. Масштаб токсичных затоплений почвы таков, что там тонули люди и животные. Однако, несмотря на многократные обращения, администрация города не устранила проблему полностью. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию Троицка для подробного комментария ситуации. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU, ранее сотрудников мэрии Троицка проверяли по статье о халатности из-за тонувшей в болоте из битума жительницы. Женщина завязла в районе поселка Пятилетка 4 июня 2023 года, спасая козу.