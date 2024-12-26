Водителей просят быть осторожными на загородных трассах Челябинской области

ГАИ предупредила водителей об осложнении дорожной обстановки в Челябинске

27 декабря 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Перед поездкой убедитесь в исправности автомобиля, говорят в Госавтоинспекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Госавтоинспекция из-за понижения температуры предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки в Челябинской области, особенно за городом. Об этом 27 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «По прогнозам синоптиков, в Челябинской области ожидается значительное понижение температуры и, как следствие, изменение дорожных условий. Особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где обычно температура ниже на несколько градусов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Перед поездкой убедитесь в исправности автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, в том числе теплую одежду. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива. Пешеходам важно использовать светоотражающие элементы на одежде и переходить дорогу только по переходу. Водителям следует соблюдать дистанцию и безопасную скорость. Погоду в Челябинской области 27 декабря определяет северный циклон, который принес снег, порывистый ветер и метели, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. По области ожидается умеренный снег, метели, гололедно-изморозевые явления, а также порывистый ветер до 20 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госавтоинспекция из-за понижения температуры предупредила водителей о возможном осложнении дорожной обстановки в Челябинской области, особенно за городом. Об этом 27 декабря URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «По прогнозам синоптиков, в Челябинской области ожидается значительное понижение температуры и, как следствие, изменение дорожных условий. Особую осторожность следует проявлять тем, кто собирается отправиться на загородные трассы, где обычно температура ниже на несколько градусов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Перед поездкой убедитесь в исправности автомобиля и возьмите с собой все необходимое для мелкосрочного ремонта, в том числе теплую одежду. Зарядите телефон и заправьте полный бак топлива. Пешеходам важно использовать светоотражающие элементы на одежде и переходить дорогу только по переходу. Водителям следует соблюдать дистанцию и безопасную скорость. Погоду в Челябинской области 27 декабря определяет северный циклон, который принес снег, порывистый ветер и метели, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. По области ожидается умеренный снег, метели, гололедно-изморозевые явления, а также порывистый ветер до 20 метров в секунду.