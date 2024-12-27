Путин нашел для Шойгу новую должность

Российский президент Владимир Путин поручил создать научно-экспертный совет. Его возглавит секретарь Совбеза и бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«В целях обеспечения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза РФ и его рабочих органов. <...> Образовать научно-экспертный совет при Совбезе РФ. <...> Председателем является секретарь [Сергей Шойгу]», — следует из указа. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Этим же указом упразднен научный совет при Совбезе.
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