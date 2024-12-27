Путин нашел для Шойгу новую должность

Путин образовал совет при Совбезе РФ во главе с Шойгу
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Сергей Шойгу возглавит научно-аналитический совет при Совбезе РФ
Сергей Шойгу возглавит научно-аналитический совет при Совбезе РФ Фото:

Российский президент Владимир Путин поручил создать научно-экспертный совет. Его возглавит секретарь Совбеза и бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В целях обеспечения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза РФ и его рабочих органов. <...> Образовать научно-экспертный совет при Совбезе РФ. <...> Председателем является секретарь [Сергей Шойгу]», — следует из указа. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Этим же указом упразднен научный совет при Совбезе.

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Российский президент Владимир Путин поручил создать научно-экспертный совет. Его возглавит секретарь Совбеза и бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «В целях обеспечения эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза РФ и его рабочих органов. <...> Образовать научно-экспертный совет при Совбезе РФ. <...> Председателем является секретарь [Сергей Шойгу]», — следует из указа. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Этим же указом упразднен научный совет при Совбезе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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