Си Цзиньпин обеспокоился из-за волны массовых убийств в КНР

Си Цзиньпин приказал прекратить массовые убийства в Китае
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Си призвал к оперативному решению конфликтов, пишет AP
Си призвал к оперативному решению конфликтов, пишет AP Фото:

Лидер Китая Си Цзиньпин выразил обеспокоенность волной массовых убийств в стране и приказал местным властям усилить меры по предотвращению подобных инцидентов. Об этом сообщает издание Associated Press.

«Си Цзиньпин выразил желание предотвратить повторение недавней волны массовых убийств, которые потрясли страну. Он распорядился, чтобы местные власти приложили усилия для предотвращения будущих „экстремальных случаев“», — говорится в материале издания

Там добавили, что в стране уже зафиксированы случаи насильственных нападений, в том числе на учебные заведения, из-за которых погибли или пострадали десятки людей. В ответ на происходящее власти начали принимать меры для борьбы с рисками насилия.

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Лидер Китая Си Цзиньпин выразил обеспокоенность волной массовых убийств в стране и приказал местным властям усилить меры по предотвращению подобных инцидентов. Об этом сообщает издание Associated Press. «Си Цзиньпин выразил желание предотвратить повторение недавней волны массовых убийств, которые потрясли страну. Он распорядился, чтобы местные власти приложили усилия для предотвращения будущих „экстремальных случаев“», — говорится в материале издания.  Там добавили, что в стране уже зафиксированы случаи насильственных нападений, в том числе на учебные заведения, из-за которых погибли или пострадали десятки людей. В ответ на происходящее власти начали принимать меры для борьбы с рисками насилия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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