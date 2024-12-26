Из Китая в Челябинскую область завезли экзотические фрукты Фото: Ксения Фикс © URA.RU

В декабре из Китая в Челябинскую область ввезли экзотические плоды кактуса — питахайю, известную как «драконий фрукт». Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под контролем ведомства в регион доставили около 11 тысяч тонн овощей и фруктов.

«В декабре инспекторы проконтролировали ввоз 569 партий импортной продукции растительного происхождения общим весом 10,8 тысячи тонн. В регион поступило 10,8 тысячи тонн овощей, фруктов, продуктов переработки зерна и более 23,7 тысячи единиц цветочной продукции», — уточнили в Россельхознадзоре.

Помимо Китая, товар импортирован из Казахстана, Киргизии, Беларуси, Азербайджана и других стран. Из Узбекистана привезли виноград, хурму, томаты и редьку, из Таджикистана — хурму и виноград, а из Ирана — яблоки, киви и мандарины.

Все партии растительной продукции прошли лабораторные исследования. Карантинные объекты не выявлены.

Питахайя является общим названием плодов кактусов нескольких видов Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

Мандарины в регион в декабре прибыли из Китая Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

Инспекторы проконтролировали ввоз 569 партий растительной продукции Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

Все поступившие фрукты прошли тщательный фитосанитарный контроль Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора