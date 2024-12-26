26 декабря 2024

Из Китая в Челябинскую область поставили плоды кактусов к новогоднему столу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пекин. Китай, питахайя, драконовый фрукт
Из Китая в Челябинскую область завезли экзотические фрукты Фото:

В декабре из Китая в Челябинскую область ввезли экзотические плоды кактуса — питахайю, известную как «драконий фрукт». Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под контролем ведомства в регион доставили около 11 тысяч тонн овощей и фруктов.

«В декабре инспекторы проконтролировали ввоз 569 партий импортной продукции растительного происхождения общим весом 10,8 тысячи тонн. В регион поступило 10,8 тысячи тонн овощей, фруктов, продуктов переработки зерна и более 23,7 тысячи единиц цветочной продукции», — уточнили в Россельхознадзоре.

Помимо Китая, товар импортирован из Казахстана, Киргизии, Беларуси, Азербайджана и других стран. Из Узбекистана привезли виноград, хурму, томаты и редьку, из Таджикистана — хурму и виноград, а из Ирана — яблоки, киви и мандарины.

Все партии растительной продукции прошли лабораторные исследования. Карантинные объекты не выявлены.

Питахайя является общим названием плодов кактусов нескольких видов
Питахайя является общим названием плодов кактусов нескольких видов
Фото:
Мандарины в регион в декабре прибыли из Китая
Мандарины в регион в декабре прибыли из Китая
Фото:
Инспекторы проконтролировали ввоз 569 партий растительной продукции
Инспекторы проконтролировали ввоз 569 партий растительной продукции
Фото:
Все поступившие фрукты прошли тщательный фитосанитарный контроль
Все поступившие фрукты прошли тщательный фитосанитарный контроль
Фото:

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В декабре из Китая в Челябинскую область ввезли экзотические плоды кактуса — питахайю, известную как «драконий фрукт». Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под контролем ведомства в регион доставили около 11 тысяч тонн овощей и фруктов. «В декабре инспекторы проконтролировали ввоз 569 партий импортной продукции растительного происхождения общим весом 10,8 тысячи тонн. В регион поступило 10,8 тысячи тонн овощей, фруктов, продуктов переработки зерна и более 23,7 тысячи единиц цветочной продукции», — уточнили в Россельхознадзоре. Помимо Китая, товар импортирован из Казахстана, Киргизии, Беларуси, Азербайджана и других стран. Из Узбекистана привезли виноград, хурму, томаты и редьку, из Таджикистана — хурму и виноград, а из Ирана — яблоки, киви и мандарины. Все партии растительной продукции прошли лабораторные исследования. Карантинные объекты не выявлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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