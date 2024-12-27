Россия обхитрила Европу с экспортом сжиженного газа

Россия адаптировала экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) к новым условиям после ввода санкций со стороны Евросоюза, перенаправив поставки в Центральную Азию и Китай. Об этом стало известно из отчета ценового агентства Argus.
«Российские производители СУГ в преддверии вступления в силу санкций Евросоюза перенаправили поставки своей продукции в страны Центральной Азии и Китай», — передает содержание отчета РБК. Отмечается, что экспорт СУГ из России в 2024 году снизился на 7% по сравнению с 2023 годом, при этом поставки в Европу упали на 27%. В то же время железнодорожные поставки в Центральную Азию увеличились в 3,4 раза, а в Китай — на 42%.
Санкции Евросоюза, введенные в конце 2023 года, затронули большинство видов СУГ, однако некоторые исключения позволили российским компаниям продолжать экспортировать определенные продукты. Внутренний рынок также показывает рост: объем отгрузок на внутренний рынок увеличился на 3%.
В декабре года цены на российский сжиженный углеводородный газ упали вдвое из-за санкций ЕС, введенных год назад. Оптовая стоимость снизилась с 28 до 14 тысяч рублей за тонну из-за избытка топлива на внутреннем рынке. Россия перенаправляет экспорт в Азию, где поставки за девять месяцев 2024 года увеличились на 45%, передает Pravda.Ru.
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