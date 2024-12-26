Челябинцев отправили в колонию за торговлю оружием

27 декабря 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Одного из торговцев отправили в колонию на семь лет, другого — на четыре года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Двух жителей Челябинской области отправили в колонию за торговлю оружием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, один из них получил семь лет, второй — четыре года. «Судебной инстанцией один приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей, второй — к четырем годам лишения свободы. Наказание виновные будут отбывать в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Новость по теме Челябинские силовики вскрыли крупный схрон с оружием. Фото, видео Мужчин признали виновными по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также п. «а», «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В руки правоохранителей они попали осенью 2023 года. На них вышли благодаря взаимодействию полиции и ФСБ. Схрон нашли в лесу под Кыштымом. Из оборота были изъяты нарезное огнестрельное оружие, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около тысячи патронов различного калибра. При силовой поддержке спецподразделения УФСБ и ОМОН «Таганай» Росгвардии тогда задержали пятерых подозреваемых. В последующем была установлена степень причастности каждого из задержанных к организации арсенала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух жителей Челябинской области отправили в колонию за торговлю оружием. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, один из них получил семь лет, второй — четыре года. «Судебной инстанцией один приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей, второй — к четырем годам лишения свободы. Наказание виновные будут отбывать в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчин признали виновными по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также п. «а», «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В руки правоохранителей они попали осенью 2023 года. На них вышли благодаря взаимодействию полиции и ФСБ. Схрон нашли в лесу под Кыштымом. Из оборота были изъяты нарезное огнестрельное оружие, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около тысячи патронов различного калибра. При силовой поддержке спецподразделения УФСБ и ОМОН «Таганай» Росгвардии тогда задержали пятерых подозреваемых. В последующем была установлена степень причастности каждого из задержанных к организации арсенала.