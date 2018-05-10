В пермском правительстве появился новый вице-премьер

Губернатор Пермского края Максим Решетников нашел человека, который будет развивать туризм в Прикамье. Высокий пост получил известный бизнесмен Антон Клепиков.
В четверг, 10 мая, глава региона на заседании правительства объявил о назначении нового вице-премьера. Должность получил Антон Клепиков, который ранее числился советником губернатора по туризму. Новый вице-премьер, помимо туризма, будет курировать спорт и культуру. Клепиков известен в Прикамье как один из учредителей выставочного объединения «Пермская ярмарка».
Ранее «социальным» вице-премьером, курирующим спорт, культуру и образование, была Ирина Ивенских. Теперь в ее функционале — межнациональные отношения.
Источник агентства в правительстве рассказал, что Антон Клепиков в последнее время и так оказывал значительное влияние на некоторых членов правительства. «Он в статусе советника был непубличной фигурой. Но его связывают давние и очень хорошие отношения с губернатором, поэтому к нему прислушивались», — отметил собеседник.