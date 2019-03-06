06 марта 2019

В подвале дома на Урале заживо сгорел подросток

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
06 марта 2019 в 16:16
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, следственный комитет
Следователи выясняют обстоятельства гибели подросткаФото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Черновское Ирбитского района жители одного из многоквартирных домов обнаружили в подвале тело обгоревшего подростка. Об этом «URA.RU» рассказали в СУ СК России по Свердловской области.

Тело с ожогами было найдено 4 марта. По предварительным данным, подросток погиб в результате возникшего в подвале возгорания. Загореться могла легковоспламеняющаяся жидкость, которую несовершеннолетний принес с собой, уточнили в ведомстве. «По имеющимся сведениям, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с источником открытого огня», — сообщили в управлении Следственного комитета.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе и то, каким образом погибший получил доступ в подвал дома.

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