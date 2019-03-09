Екатеринбуржцы застряли в аэропорту Пхукета более чем на сутки

Причиной задержки стала неисправность самолета компании Azur Air Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские туристы застряли в аэропорту Пхукета (Таиланд) из-за неисправности самолета авиакомпании Azur Air, которым они должны были улететь на родину в 6:10 по времени Екатеринбурга. На борту самолета пассажиры оказались лишь в 9:00, однако после часа ожидания туристов попросили выйти из самолета.

«Час продержали внутри, а потом сказали, что возникла техническая неисправность», — рассказал турист, застрявший на Пхукете, порталу Е1.ru. Всех пассажиров самолета развезли по отелям. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет компании Azur Air должен прилететь из Пхукета 10 марта в 16:00.

Получить оперативный комментарий у представителя авиакомпании Azur Air корреспонденту «URA.RU» не удалось.

Ранее самолет компании Azur Air задержал рейс Дубай — Екатеринбург почти на сутки. Причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна.