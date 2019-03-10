Многие пользователи посчитали, что школьниками должна заняться прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученики Центра образования Кудрово в Санкт-Петербурге в честь Международного женского дня устроили акцию «Без баб», во время которой они ловили и пинали девочек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама одной из пострадавших. Под ее постом собралось множество гневных комментариев других пользователей.

«И что на это сказал директор? Вообще это тема для разбирательства. Откуда у этих мокрохвостых сопляков такие идеи?» — вопрошает Анна Плотникова. «В прокуратуру не хотите обратиться? Лучше несколько заявлений от родителей девочек. Проверка быстро приведет школу в чувство», — пишет Екатерина Федосеева. «И находятся те, кто к этим утыркам относится с пониманием», — комментирует Станислав Старинцев. «Эх, дети, мемы выучили, как вести себя — не выучили. Я из школы не так давно выпустилась, но при мне такого не было, все почему-то знали, что никого пинать и бить нельзя, а вопросы решаются ртом, а не кулаком», — заключила Надежда Сальникова.

Инцидент произошел 7 марта. Несколько учеников пятых и шестых классов ловили и пинали девочек, напоминает агентство Nation News. Мама пострадавшей жаловалась, что учителя знали о проводимой акции, однако не стали вмешиваться и никому о ней не сообщили.