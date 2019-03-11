Под суд попал уралец, угрожавший убить ветерана Великой Отечественной войны

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который избил своего тестя, ветерана Великой Отечественной войны. При этом он грозился его убить. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение.
«Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «угроза убийством», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Следствие установило, что инцидент произошел в апреле 2018 года. Екатеринбуржец разругался со своим 94-летним тестем-ветераном. В итоге он ударил его по лицу и сбил с ног, после этого избил лежащего. При этом мужчина угрожал, что вывезет его в лес и там убьет. Позже у ветерана обнаружили черепно-мозговую травму с сотрясением мозга и множественные гематомы. Подсудимому по первой статье грозит получение 480 часов обязательных работ либо год исправительных работ. По второй статье он может получить реальный срок на два года.