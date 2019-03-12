11 марта 2019

Суд изъял имущество полковника ФСБ из «дела Захарченко» на 380 млн рублей

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 00:59
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение
Экс-полковник ФСБ Дмитрий Сенин проходит по делу ЗахарченкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства имущества бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который является супругом сестры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Общая сумма взыскания составила 380 млн рублей, пишет RT. Суд, как отмечается, удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме. Сторона обвинения требовала обратить в доход государства порядка 30 объектов недвижимости. Среди них — два десятка квартир, пять автомобилей, земельные участки, дом и машино-места.

Иск к Сенину суд начал рассматривать в начале февраля. Как сообщалось, бывший полковник, проходящий по делу Захарченко, вывел через водителя, гувернанток и уборщиц около 380 млн рублей. Сам Захарченко, напомним, обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании следствию. Он был задержан еще в сентябре 2016 года. В его квартире при обысках нашли 8,5 млрд рублей.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...