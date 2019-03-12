Проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей

Максимальный тариф на проезд установят на уровне 32 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стоимость проезда в метро Екатеринбурга может вырасти до 32 рублей. Проект постановления о соответствующем максимальном тарифе на проезд был опубликован на сайте Региональной экономической комиссии Свердловской области.

«Настоящий тариф является предельным максимальным и может понижаться перевозчиком самостоятельно исходя из экономической целесообразности», — говорится в документе. В то же время метрополитен может попросить правительство области пересмотреть максимальную стоимость и в сторону его повышения — если указанный тариф в 32 рубля «не обеспечивает возмещение экономически обоснованных расходов, связанных с оказанием услуг по перевозкам пассажиров».

О том, что проезд в метро Екатеринбурга подорожает на четыре рубля, стало известно в декабре прошлого года. Такую меру объяснили необходимостью обновления вагонного парка. Накануне же мэр Александр Высокинский провел совещание о строительстве второй ветки метро, которая соединит районы ВИЗ и ЖБИ. По словам главы города, цель — построить новую линию к 300-летию Екатеринбурга.