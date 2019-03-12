В штабе Порошенко рассказали о его алкоголизме

В предвыборном штабе президента Украины Петра Порошенко рассказали о его отношении к алкоголю. Выяснилось, что украинский лидер не часто пьет, но любит «пригубить».
«Даже когда появлялись какие-то бокалы с шампанским, он [Порошенко] не пьёт, а скорее пригубливает», — приводит RT слова сотрудника предвыборного штаба Порошенко Олега Медведева. Обычно украинский президент, по мнению Медведева, «практически не употребляет алкоголь». Однако приближенный Порошенко признал, что «не очень часто» находится в ситуациях, когда у президента есть доступ к горячительным напиткам.
Интересно, что ранее в соцсетях появлялось множество фото и видео, на которых Порошенко выглядит и ведет себя как крепко пьяный человек. Так, после конференции в Мюнхене он не смог ответить на вопрос журналистки, но начал с ней флиртовать. А видео с церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь, на котором у Порошенко сильно заплетается язык, взбесило самих украинцев.