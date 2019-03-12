В штабе Порошенко рассказали о его алкоголизме

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
12 марта 2019 в 19:27
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Украина. Петр Порошенко. Военные, порошенко петр
Украинский президент известен своей привычкой «пригубить»Фото: официальный сайт президента Украины

В предвыборном штабе президента Украины Петра Порошенко рассказали о его отношении к алкоголю. Выяснилось, что украинский лидер не часто пьет, но любит «пригубить».

«Даже когда появлялись какие-то бокалы с шампанским, он [Порошенко] не пьёт, а скорее пригубливает», — приводит RT слова сотрудника предвыборного штаба Порошенко Олега Медведева. Обычно украинский президент, по мнению Медведева, «практически не употребляет алкоголь». Однако приближенный Порошенко признал, что «не очень часто» находится в ситуациях, когда у президента есть доступ к горячительным напиткам.

Интересно, что ранее в соцсетях появлялось множество фото и видео, на которых Порошенко выглядит и ведет себя как крепко пьяный человек. Так, после конференции в Мюнхене он не смог ответить на вопрос журналистки, но начал с ней флиртовать. А видео с церемонии запуска скоростного поезда Киев — Борисполь, на котором у Порошенко сильно заплетается язык, взбесило самих украинцев.

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