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19 февраля 2018
Главные новости 
17:54  19 февраля 2018 3

«Водят под руку как чушку». Соцсети обсуждают ролик с «пьяным» Порошенко в Мюнхене. ВИДЕО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко в очередной раз дискредитировал себяФото: пресс-служба президента Украины

В соцсетях появилось видео с пьяным президентом Украины Петром Порошенко, который никак не может понять вопрос корреспондента и ответить на него. Компрометирующий ролик опубликовала журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как в Мюнхене улыбающегося украинского лидера под руку выводят из лифта. К нему подходит корреспондент и несколько раз задает вопрос: «Куда движется Украина — вперед или назад?» На что Порошенко говорит: «Кто спрашивает?» — и проходит мимо. Движения и речь президента Украины заметно заторможены.

Пользователей возмутило поведение Порошенко: «Оно ж наваленное в дымину… Водят его под руку как чушку… алканафт, которому доверили страну… чмошник… это полный пипец… взглядик лживый, запуганный и злой», — пишут в комментариях подписчики.

Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над Порошенко в Мюнхене. «Факиру фокус не удался», — заметил пермский сенатор, сообщая о пустом зале на выступлении украинского лидера.

Наталья Михалева
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