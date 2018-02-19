17:54 19 февраля 2018 3

Петр Порошенко в очередной раз дискредитировал себя Фото: пресс-служба президента Украины

В соцсетях появилось видео с пьяным президентом Украины Петром Порошенко, который никак не может понять вопрос корреспондента и ответить на него. Компрометирующий ролик опубликовала журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как в Мюнхене улыбающегося украинского лидера под руку выводят из лифта. К нему подходит корреспондент и несколько раз задает вопрос: «Куда движется Украина — вперед или назад?» На что Порошенко говорит: «Кто спрашивает?» — и проходит мимо. Движения и речь президента Украины заметно заторможены.

Пользователей возмутило поведение Порошенко: «Оно ж наваленное в дымину… Водят его под руку как чушку… алканафт, которому доверили страну… чмошник… это полный пипец… взглядик лживый, запуганный и злой», — пишут в комментариях подписчики.

Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над Порошенко в Мюнхене. «Факиру фокус не удался», — заметил пермский сенатор, сообщая о пустом зале на выступлении украинского лидера.