Юморист Максим Галкин отшутился в ответ на обвинения в заказе теракта на концерте Филиппа Киркорова в Дагестане. Свой пост Галкин опубликовал на официальной странице в Instagram.
«Открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются, и их фантазии тоже. Весеннее обострение в полной силе», — сказал Галкин.
Он отметил, что уважает труд журналистов, которые хотят делать новости, опираясь на заявления различных людей. Галкин попросил представителей СМИ не беспокоить Киркорова. «Филипп очень расстроен, что так дешево [заказали убийство]», — добавил Галкин.
Ранее один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года заявил, что это было покушение на заказное убийство. Заказчиком, по его словам, был артист Максим Галкин, якобы приревновавший певца к Алле Пугачевой.
Всего по уголовному делу об организации теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре человека. Они хотели устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале. При этом фигуранты отрицают вину в подготовке теракта. На допросе 4 марта один из обвиняемых утверждал, что он планировал не террористический акт, а убийство Филиппа Киркорова. Заказчиком якобы выступал Максим Галкин. Мужчина сказал следователям, что в начале 2017 года в Москве к нему подошел Галкин и предложил совершить убийство певца за 2 млн рублей. Мужчина согласился и получил в качестве аванса 1 млн рублей, а также мобильный телефон и сим-карту. Правда, потом отказался от заказа, поскольку при взрыве пострадало бы много людей.