Мэра Челябинска попросили не назначать заместителей без спроса

Руководитель фракции «Единой России» в гордуме Челябинска Рафаил Шафигуллин предложил мэру Челябинска Владимиру Елистратову согласовывать назначение заместителей с депутатами. Это прозвучало в качестве пожелания, оформляться в виде инициативы не будет, сообщил народный избранник корреспонденту «URA.RU».
«В 1990-е годы думы многих городов рекомендательно прописали предложение согласовывать замов с депутатами. На встрече с Елистратовым я только высказал собственное мнение, чтобы с нами советовались. Ведь его замы сейчас рассказывают депутатам о реализации программ, депутаты задают вопросы. И замглавы в таком случае подотчетен населению через депутатов. У Елистратова может быть другое мнение. Я надеюсь, он нас услышал», — отметил Шафигуллин.
В гордуме Челябинска 13 марта прошла странная встреча депутатов с Елистратовым. Спикер Станислав Мошаров пытался провести ее по по комфортному для главы сценарию. Однако депутаты прервали «игру в поддавки» и начали задавать острые вопросы. Правда, для этого они удалили из зала прессу.
Владимир Елистратов назначен мэром Челябинска по решению гордумы 26 февраля. Вместе с вступлением в должность автоматически истекли контракты его заместителей. Однако Елистратов не провел ни одной кадровой перестановки, переназначив всех подчиненных. Сам он считается человеком бывшего градоначальника Евгения Тефтелева, подавшего в отставку в связи с назначением вице-губернатором. Эксперты считают, что замена непопулярного экс-мэра на его многолетнего зама и еще более невзрачного Владимира Елистратова не изменит негативное отношение горожан к администрации города в год выборов губернатора и районных советов депутатов.