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В «Корпорации развития Пермского края» сменился руководитель

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 13:25
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Заседание президиума правительства Свердловской области в резиденции губернатора. Екатеринбург, совещание, чиновник, рабочее место, портфель
Новому главе КРПК предстоит завершить масштабную стройку в БерезникахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замминистра строительства Пермского края Игорь Ведерников возглавил «Корпорацию развития Пермского края» (КРПК). Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила пресс-служба краевого минстроя.

По словам главы ведомства Михаила Сюткина, на новой должности Ведерников будет курировать один из приоритетных региональных проектов — строительство домов в Березниках. В новостройки будут переселены жители домов, находящихся в зоне техногенной аварии. «Ведерников как специалист, который курировал весь сектор капстроительства в министерстве, в силу своих компетенции и опыта сможет успешно справиться с поставленными задачами», — отметил Сюткин.

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Как сообщает пресс-служба минстроя Прикамья, предыдущий руководитель КРПК Павел Жиделев останется в корпорации в качестве замруководителя. Ведерникова на прежнем месте работы сменит главный инженер — заместитель руководителя УКСа Андрей Колмогоров. В ведомстве он курировал вопрос строительного контроля на объектах, а также взаимодействия с ресурсонабжающими организациями.

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