В «Корпорации развития Пермского края» сменился руководитель

Замминистра строительства Пермского края Игорь Ведерников возглавил «Корпорацию развития Пермского края» (КРПК). Об этом в понедельник, 18 марта, сообщила пресс-служба краевого минстроя.
По словам главы ведомства Михаила Сюткина, на новой должности Ведерников будет курировать один из приоритетных региональных проектов — строительство домов в Березниках. В новостройки будут переселены жители домов, находящихся в зоне техногенной аварии. «Ведерников как специалист, который курировал весь сектор капстроительства в министерстве, в силу своих компетенции и опыта сможет успешно справиться с поставленными задачами», — отметил Сюткин.
Как сообщает пресс-служба минстроя Прикамья, предыдущий руководитель КРПК Павел Жиделев останется в корпорации в качестве замруководителя. Ведерникова на прежнем месте работы сменит главный инженер — заместитель руководителя УКСа Андрей Колмогоров. В ведомстве он курировал вопрос строительного контроля на объектах, а также взаимодействия с ресурсонабжающими организациями.