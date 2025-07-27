«Единая Россия» внесла вклад в технологический суверенитет России

Молодежная организация «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) заключила ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими промышленными и образовательными организациями. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, подчеркнув, что это позволит сформировать кадровый резерв для технологического суверенитета РФ.
«Эти соглашения знаменуют новый этап в развитии кадрового потенциала страны, создавая эффективную систему взаимодействия между МГЕР, промышленными предприятиями и образовательными учреждениями для решения стратегических задач развития России», — прокомментировал Антон Демидов, его слова передает официальный telegram-канал партии «Единой России». Организация формирует кадровый резерв для технологического суверенитета страны, поддерживает талантливую молодежь и способствует профессиональному обмену между разными поколениями.
В рамках новых соглашений в Самаре МГЕР организует первичное отделение на базе Совета молодежи ПАО «ОДК-Кузнецов». Как отметили в организации, благодаря этому молодые специалисты смогут принимать участие в гуманитарных миссиях на Донбассе и в приграничных регионах, а также реализовывать совместные образовательные и патриотические проекты. Аналогичные отделения появятся в Самарском государственном экономическом университете, Самарском государственном колледже сервисных технологий, Поволжском государственном колледже и Самарском государственном колледже. Кроме того, МГЕР подписала соглашение с Чувашским отделением «Союза машиностроителей России», предполагающее проведение образовательных форумов для молодых специалистов.
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