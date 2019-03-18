За год в России на 5,5% сократилось количество банкоматов, а каждое десятое банковское отделение закрылось ФОТО: Алексей Андронов © URA.RU

За 2018 год в России на 10,9% сократилось количество банковских подразделений, банкоматов стало меньше на 5,5%, свидетельствуют данные ЦБ РФ. Переход на систему электронных расчетов и снижение оборота наличных выгодны государству, но население и бизнес от этого пострадают, объяснили «URA.RU» эксперты.

По словам директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, на экономику позитивно влияет ситуация, когда средства сосредоточиваются не в руках у населения, а на банковских счетах. «Когда у вас наличные, вы тратите столько, сколько вам нужно, остальные же деньги не работают. А если они лежат на счету в банке, то вам они приносят, например, 3% прибыли, банку же — еще больше», — пояснил Журавлев. Кроме того, отметил он, когда у населения слишком много денег на руках, растет потребительская инфляция, а за ней — и цены на товары.

Экономист Владислав Жуковский полагает, что стремление перевести всю страну на безналичные расчеты связано с желанием тотально контролировать денежные потоки граждан и компаний. «Государство объявило войну наличным, об этом говорят как сокращение количества отделений и банкоматов, так и отзыв лицензий у мелких банков, монополизация сектора госкорпорациями. Это делается с целью, чтобы все денежные операции стали подотчетными и прозрачными, можно было более эффективно собирать налоги, а также контролировать перемещение средств», — пояснил он. Жуковский добавил, что значительного сокращения оборота наличных денег в стране можно ожидать уже в ближайшие три-четыре года.

Журавлев при этом считает, что переход на повсеместные безналичные расчеты с использованием электронных систем в современной России мало реализуем — это может обернуться большими проблемами для населения. «Чтобы перейти на систему электронных расчетов, нужна повсеместная смартфонизация, а жители регионов зачастую себе не могут себе позволить даже самый дешевый смартфон. И как проводить электронные операции в условной деревне Гадюкино, где даже интернет не ловит?» — говорит собеседник агентства. В случае отказа от наличных может пострадать и мелкий бизнес — плата за оборудование для расчетов по картам часто оказывается непосильной для предпринимателей, заключил он.