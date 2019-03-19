Уральские продавцы автомобилей отказались от услуг Auto.ru

Продавцам машин не по карману новые расценки сайта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу 23 екатеринбургских автосалона вторичного рынка машин объединились в своего рода профсоюз и объявили бойкот Auto.ru, сняв свои 1500 объявлений. Скандальная ситуация сложилась после того, как Auto.ru, ресурс, аккумулирующий объявления по продаже автомобилей, поднял цены.

«В сентябре 2018 года одно объявление выросло с 50 до 125 рублей. С 1 марта одно объявление стоит 250 рублей в первый день, в последующие — чуть ниже. Если до недавнего времени я тратил на объявления 240-250 тысяч, то теперь эта цифра может сильно увеличиться. Я пытался вести переговоры, но в итоге просто получил напоминание об оплате», — рассказал «URA.RU» директор екатеринбургского автомолла «Белая Башня» Матвей Парфенов.

Парфенов обратил внимание, что в соседних Челябинске, Уфе и Казани расценки сайта существенно ниже и составляют порядка 100-150 рублей. «Существует стереотип о покупательной способности екатеринбуржцев. Но это сильно преувеличено, ведь мы-то видим, кто к нам приходит покупать. Просто в нашем городе сложился относительно цивилизованный рынок в плане подачи товара и его выбора», — считает Парфенов.

В пресс-службе Auto.ru заявили, что у сайта нет конфликта с дилерами Екатеринбурга, а тарифы складываются из объективных показателей каждого региона и инвестиций в его развитие: «В регионе более 240 официальных и независимых дилеров, и почти все из них выбирают Auto.ru. Сегодня более половины всех машин в Екатеринбурге продаются через нас — это доказательство того, что сервис сильно повлиял на рынок и востребован среди покупателей в Свердловской области».