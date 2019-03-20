В ХМАО тракторист, сбивший насмерть пенсионерку, пойдет под суд

В отношении водителя снегоуборочной техники, который 19 марта насмерть сбил 80-летнюю женщину, возбуждено уголовное дело. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«Мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть по неосторожности», — заявили в силовом ведомстве. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком на пять лет. ЧП произошло во дворе дома №17 по улице Бажова. Трактор двигался задним ходом, пенсионерка попала в слепую зону, и водитель ее не заметил. От полученных травм женщина скончалась в сургутском травмцентре.
В ходе следствия установлено, что водитель работает на частного предпринимателя, опыт работы на спецтехнике 18 лет. До этого несчастного случая мужчина ни разу не привлекался к административной ответственности. Глава Сургута Вадим Шувалов на своих страницах в социальных сетях принес соболезнования родственникам погибшей женщины.