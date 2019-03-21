Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля

Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх. Опрошенные «URA.RU» эксперты считают вероятным такой сценарий, связывая его с тем, что в конце марта перестает действовать соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо.
«Прошлогодний сценарий, когда цены резко взлетели, рискует повториться. Оптовые цены могут значительно пойти вверх, а вот розницу, конечно, власти будут всеми силами сдерживать в пределах инфляции», — заявил «URA.RU» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. В то же время, по его мнению, независимые АЗС все же будут вынуждены поменять ценники.
Экономист Сергей Барашков также подтвердил «URA.RU», что цены «начнут корректироваться». «Не думаю, что мы увидим стремительный скачок, однако топливо может начать прибавлять в цене постепенно», — сказал собеседник агентства.
Накануне, 20 марта, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство России планирует отказаться от соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо. Этот механизм был введен 1 ноября прошлого года после того, как стоимость бензина на АЗС выросла на 10%. В итоге правительство обязало нефтяные компании и НПЗ продавать бензин и дизельное топливо по ценам, не превышающим уровень прошлого года более чем на 3%. При этом в качестве компенсации из бюджета нефтяника доплачивали разницу между экспортными ценами и внутренними, покрывая тем самым недополученную прибыль из-за отказа продавать бензин за рубеж. Соглашение, которое не давало ценам сильно расти, истекает уже 31 марта.