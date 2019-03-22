В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Гринвич»

В Екатеринбурге вечером 22 марта эвакуировали торговый центр «Гринвич». Очевидцы сообщили «URA.RU», что в здании произошло задымление.
Об эвакуации «Гринвича» горожане сообщают и в соцсетях. Подписчик паблика «Злой свердловчанин» опубликовал фото, как перед входом в торговый центр стоит толпа посетителей. «Очередная эвакуация?» — подписал он снимок.
Руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» Илья Клюжин заявил «URA.RU», что никакого задымления в помещениях не было: «Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации». В ГУ МЧС по Свердловской области нашему агентству рассказали, что сообщений о дыме в ТЦ им не поступало.