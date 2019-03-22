21 марта 2019

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Гринвич»

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 18:39
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Очевидцы засняли толпу посетителей перед входом в «Гринвич»Фото: группа «ВКонтакте» «Злой свердловчанин»

В Екатеринбурге вечером 22 марта эвакуировали торговый центр «Гринвич». Очевидцы сообщили «URA.RU», что в здании произошло задымление.

Об эвакуации «Гринвича» горожане сообщают и в соцсетях. Подписчик паблика «Злой свердловчанин» опубликовал фото, как перед входом в торговый центр стоит толпа посетителей. «Очередная эвакуация?» — подписал он снимок.

Руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» Илья Клюжин заявил «URA.RU», что никакого задымления в помещениях не было: «Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации». В ГУ МЧС по Свердловской области нашему агентству рассказали, что сообщений о дыме в ТЦ им не поступало.

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