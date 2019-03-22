Визит кандидата в президенты Украины в Москву связали с подготовкой теракта в метро

СБУ проверяют Бойко после его визита в Москву Фото: Официальный сайт президента Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», кандидата в президенты Юрия Бойко. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. СБУ связала визит политика в Москву с подготовкой теракта в Харькове.

«Мы не исключаем возможную опосредованную связь этого события с предупрежденным СБУ в Харькове террористическим актом в метрополитене», — пояснили в ведомстве. По данным главы СБУ Василия Грицака, российские спецслужбы пытаются отвлечь внимание общественности от раскрытых коррупционных схем одного из кандидатов в президенты страны. В ведомстве подчеркнули, что РФ продвигает кандидата, который выгоден Кремлю. О ком из 39 кандидатов идет речь, Грицак не уточнил. Ранее СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова.

Отметим, 22 марта в Москве встретились премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и Юрий Бойко. Они обсудили вопросы поставок и транспортировки российского газа. Украинский политик отметил, что контракт на прямую поставку «голубого топлива» между Киевом и Москвой необходим.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 человек. Среди них шоумен Владимир Зеленский, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий лидер страны Петр Порошенко. По данным исследования лидирующие позиции занимает Зеленский — 34% респондентов готовы отдать за него голос. За Тимошенко планируют проголосовать 12,9% избирателей, за Порошенко — 12,22%.