Заседание думы Асбеста (Свердловская область) в четверг, 28 марта, состоится. Высокопоставленный представитель обладминистрации уверен, что проведенные с депутатами представительного органа переговоры дадут положительный результат. На заседании думы, как ожидается, будут присутствовать представители обладминистрации во главе с вице-губернатором Сергеем Бидонько.
«Мой прогноз: 20% на 80% в пользу того, что наши предложения все же будут услышаны, дума соберется и продолжит конструктивно работать до конца своих полномочий. Все, что они просили мы услышали и обговорили», — поделился собеседник агентства.
Конфликт в думе Асбеста связан с инициированными несколькими депутатами вопросами: об отставке председателя Андрея Самарина и лишении мандата коммунистки Натальи Крыловой. Последний раз заседание, назначенное на 8 февраля, сорвалось — кворум сорвали как раз представители КПРФ, которые имеют в думе большинство (11 из 21 мандата).
За день до этого сюда приехал вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько и предупредил депутатов о готовности главы региона начать процедуру досрочного роспуска думы — как и требует закон в случае бездействия органа в течение трех месяцев. Депутаты не услышали ни этих доводов, ни аргумента о том, что роспуск думы поставит под вопрос их дальнейшие политические карьеры.
Узнать мнение Сергея Бидонько по поводу предстоящего заседания думы Асбеста не удалось. Наталья Крылова пока также недоступна для комментария.