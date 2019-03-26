Самый сексуальный учитель из Перми признался, что он — плохой педагог

Посох занялся спортом, пытаясь решить проблемы с больной спиной Фото: Вячеслав Посох, Instagram

Пермский учитель английского языка Вячеслав Посох, которого назвали самым сексуальным среди представителей этой профессии, признался, что считает себя плохим педагогом. Работу учителем он сравнил с качанием пресса, а неудачи обращает в мотивацию.

«На данный момент я слаб как преподаватель, 5 из 10», — написал Посох на своей страничке в Instagram. Педагог отметил, что хуже всего у него идет преподавание в младших классах. Несмотря на то, что уровень английского у Вячеслава соответствует всем международным стандартам, вникнуть в работу учителя за неделю, месяц и даже четверть не получится, говорит Вячеслав Посох.

Педагог отмечает, что на Западе стажировка на новом месте составляет около полугода, и только после этого заключается полноценный договор — за это время можно убедиться, что человек готов к работе. Нельзя накачать пресс за 30 дней или выучить язык за неделю, но это даже хорошо, говорит Посох, ведь так можно убедиться в глубине профессионализма и трудоспособности человека. Для себя неудачи в профессии пермский педагог использует как мотивацию.

Вячеслав Посох взбудоражил Интернет фотографиями своего обнаженного торса в начале марта. Его бурно обсуждали в соцсетях — кто-то восхищался спортивными формами учителя, а другие называли его «развратным». За Посоха заступились в министерстве образования Пермского края и назвали его «абсолютно адекватным, эрудированным человеком».