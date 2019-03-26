Самый сексуальный учитель из Перми признался, что он — плохой педагог

Пермский учитель английского языка Вячеслав Посох, которого назвали самым сексуальным среди представителей этой профессии, признался, что считает себя плохим педагогом. Работу учителем он сравнил с качанием пресса, а неудачи обращает в мотивацию.
«На данный момент я слаб как преподаватель, 5 из 10», — написал Посох на своей страничке в Instagram. Педагог отметил, что хуже всего у него идет преподавание в младших классах. Несмотря на то, что уровень английского у Вячеслава соответствует всем международным стандартам, вникнуть в работу учителя за неделю, месяц и даже четверть не получится, говорит Вячеслав Посох.
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????Прочитал пост от @firefly.me про рекламу кликбейтов и полностью солидарен. Так устал от этих реклам и названий видео "выучить английский за 90 дней", "узнайте эти 1000 слов за неделю", "накачайте пресс за 3 недели". Мне действительно жаль, что люди верят в это. И что людям проще верить в нереальную сказку, чем признаться себе, что придется поработать. Ничего не бывает легко, если нужен хороший уровень. ????Сейчас я как преподаватель дай бог 5 из 10. И да, я изучал педагогику и да, уровень моего английского проходит все международные стандарты, но это не значит, что я начал работать и вник во все азы профессии за неделю,месяц, четверть. На западе зачастую 6 месяцев только стажировка на новом месте работы и лишь после этого заключается полноценный договор, когда становится понятно, что человек готов для работы. ????Достаточно позаниматься любым делом, чтобы понять разницу между вами и профессионалом этого дела и что эта пропасть не закрывается наскоро. Но это не плохо! Это же прекрасно, что нельзя накачать пресс за 30 дней, выучить язык за неделю, или стать писателем за 90 дней. Это показывает глубину профессионализма и количество труда. ?????Хоть мне и обидно признавать, что на данный момент я слаб как преподаватель особенно младших классов у меня есть огромное ная мотивация изучать этот вопрос, узнавать как можно лучше и стараться это изменить. И да, первый год работы я буду хуже коллег, но это даёт шикарную внутреннюю мотивацию к развитию себя. ?????Примите свою несостоятельность на данный момент и работайте над ней в нужном ритме. Спрашивайте других, прислушивайтесь к советам, подавляйте это эго которое кричит " я особенный","я знаю то, что другие не знают". Относитесь к каждому собеседнику так, как будто он может вас чему-то научить.
Педагог отмечает, что на Западе стажировка на новом месте составляет около полугода, и только после этого заключается полноценный договор — за это время можно убедиться, что человек готов к работе. Нельзя накачать пресс за 30 дней или выучить язык за неделю, но это даже хорошо, говорит Посох, ведь так можно убедиться в глубине профессионализма и трудоспособности человека. Для себя неудачи в профессии пермский педагог использует как мотивацию.
Вячеслав Посох взбудоражил Интернет фотографиями своего обнаженного торса в начале марта. Его бурно обсуждали в соцсетях — кто-то восхищался спортивными формами учителя, а другие называли его «развратным». За Посоха заступились в министерстве образования Пермского края и назвали его «абсолютно адекватным, эрудированным человеком».