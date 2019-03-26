Медведев подписал важный документ для челябинского губернатора Текслера

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении единственного исполнителя по рекультивации свалки в Челябинске. Полигоном займется федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «РосРАО», дочернее предприятие Росатома. Документ опубликован на государственном правовом портале 26 марта.
Ранее, когда областью руководил Борис Дубровский, власти региона обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой, чтобы компанию по ликвидации полигона назначили на федеральном уровне. Это позволило избежать бизнес-конфликтов, а отказ от конкурсных процедур должен был сэкономить время. Ликвидация свалки, одного из источников смога в городе, включена в план подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Из федерального бюджета на рекультивацию свалки выделено свыше трех млрд рублей.
После смены власти в области регион возглавил Алексей Текслер. Среди своих основных задач он назвал улучшение экологической обстановки в Челябинске. Представители «РасРАО» находятся в Челябинске с декабря прошлого года, занимаются изысканиями. Теперь, когда документ подписан, они могут приступить к основным работам.
Челябинской свалке в этом году исполнится 70 лет. Ее должны были закрыть еще 20 лет назад, но прием мусора прекратили только в сентябре 2018 года.