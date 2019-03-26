Родители предлагали организаторам поездки привлечь турфирму, но те отказались Фото: Илья Московец © URA.RU

В Богдановиче театральная студия «Чайка» отправила несовершеннолетних воспитанников на конкурс в Москву и заселила в хостел с рабочими мигрантами. В гостинице не было даже организованного питания, в итоге одна из девочек отравилась. По возвращению детей их родители потребовали от организатора поездки отчет по расходам, но юных артистов начали попросту отчислять из студии. В итоге родители-активисты написали жалобу свердловскому детскому омбудсмену Игорю Морокову.

Мама одного из воспитанников студии Светлана Махнева рассказала «URA.RU», что в поездке участвовали 22 ребенка от 4 до 14 лет. Самых младших сопровождали шесть родителей, которым в итоге пришлось следить за безопасностью всей группы.

«Перед поездкой мы плохо представляли этот хостел. Нас успокаивали, что дети будут проживать отдельной группой, все будет хорошо организовано. В итоге мальчиков и девочек разделили по двум этажам и оказалось, что в этой гостинице живут мигранты, приехавшие на заработки. Мамам, сопровождавшим своих детей, пришлось следить за безопасностью всех ребят. Боялись, что их кто-нибудь обидит или даже изнасилует, на этаже был только один туалет и одна душевая», — рассказала нашему агентству женщина.

Мороков пообещал разобраться в конфликте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители подготовили письмо с жалобой на имя свердловского детского омбудсмена Игоря Морокова. В нем говорится, что в хостеле не было питания, сопровождающим приходилось готовить самостоятельно. Однажды детей накормили фастфудом, после чего одна девочка отравилась. Интересно, что поездка была организована на деньги родителей и спонсоров, мамы заранее предлагали привлечь для путешествия турфирму, но руководитель «Чайки» Лариса Мирославина якобы наотрез отказалась.

«Мы потребовали финансовый отчет по сбору средств и расходам на организацию поездки. После чего в наш адрес стали поступать резкие высказывания от Мирославиной», — говорится в письме Морокову. Затем из «Чайки» были отчислены пять детей за то, что их «родители подорвали доверие и авторитет театра-студии „Чайка“».

Игорь Мороков в беседе с «URA.RU» ответил, что держит данный конфликт на контроле: «Нами отправлены запросы в прокуратуру, в администрацию города. Мы ответим заявителю в законные сроки, ни в коем случае не отпустим эту ситуацию». Оперативно получить комментарий у Мирославиной не удалось — на звонки в ее офисе не ответили.