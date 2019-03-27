В Екатеринбурге скончался пешеход, попавший под колеса маршрутного автобуса. Погибшему мужчине было 60 лет.
ДТП произошло на проезжей части напротив дома на улице Краснолесья, 149. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу и был сбит водителем автобуса 014-го маршрута. Пешеход умер до приезда скорой помощи.
«Предварительная причина наезда — переход пешеходом проезжей части дороги на запрещающий красный сигнал светофора», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. Точную причину ДТП установят в ходе расследования. В инспекции отметили, что автобус ехал на плановое техническое обслуживание. В момент аварии пассажиров в салоне не было.