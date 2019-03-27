Жителей Перми насмешил припаркованный автомобиль, наглухо обмотанный синей пленкой. В городских пабликах за внешний вид машину сравнили с подснежником, гигантской бахилой и потерявшейся посылкой с AliExpress.
По словам автора поста, машина припаркована напротив здания налоговой инспекции в Индустриальном районе. Некоторые комментаторы отмечают, что машина уже несколько лет находится на этом месте. «Этому подснежнику не один год, если что», «Спрятана чтоб не забрали судьи», «Это кокон, по идее должна быть бабочка потом», «Вот она! Моя посылка из Китая», «Это арестованное авто, видимо», «Как большая бахила выглядит», — отмечают комментаторы.
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, как в Перми вандалы разрисовали легендарный «Гелендваген» из сериала «Реальные пацаны». Авторами «атаки» на автомобиль стали участники квеста, который организовали продюсеры шоу.