В Перми создатели сериала «Реальные пацаны» перед стартом 10-го сезона устроили для поклонников квест по местам съемок. Одним из пунктов программы стала «атака» на легендарный черный «Гелендваген», принадлежавший одному из героев шоу.
Как сообщает портал Progorod59, рядом c «Домом грузчика» группа неизвестных баллончиками изрисовала черный «Гелендваген». По сценарию, на шум во двор выскочил «хозяин» иномарки и попытался задержать одного из вандалов. В этот момент некоторые участники квеста решили, что мужчина всерьез намерен их наказать, однако в итоге всё завершилось в рамках задуманного.
Ранее стало известно, что Mercedes-Benz G-класса героя сериала «Реальные пацаны» Сергея Оборина (отца Леры) был продан на сайте Avito. Новым владельцем стал машины стал житель Ижевска.
Накануне старта нового сезона звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер рассказала о причинах популярности проекта. По ее мнению, главными преимуществами сериала является ненадуманный сюжет, актерская игра и «живая камера».