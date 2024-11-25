На Западе запаниковали из-за планов Байдена по Украине на закате президентства

Журналист Боуз: Байден хочет поставить Украине новые ракеты из мести
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Байден из мести хочет поставить Украине новые ракеты, заявил Боуз
Байден из мести хочет поставить Украине новые ракеты, заявил Боуз Фото:

Ирландский журналист Чей Боуз осудил планы президента США Джо Байдена о поставке Украине ракет JASSM. Он заявил, что это намерение главы Белого дома подтверждает «идиотизм его плана мести».

«Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным», — написал Боуз в соцсети X.

Ранее Боуз призывал Запад молиться после обращения президента РФ Владимира Путина. Тогда журналист отметил, что Путин четко обозначил выбор для стран НАТО и не оставил никакой двусмысленности. А депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США встанут на «скользкую дорогу», если одобрят поставку Киеву новых крылатых дальнобойных ракет JASSM, передает НСН.

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Ирландский журналист Чей Боуз осудил планы президента США Джо Байдена о поставке Украине ракет JASSM. Он заявил, что это намерение главы Белого дома подтверждает «идиотизм его плана мести». «Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным», — написал Боуз в соцсети X. Ранее Боуз призывал Запад молиться после обращения президента РФ Владимира Путина. Тогда журналист отметил, что Путин четко обозначил выбор для стран НАТО и не оставил никакой двусмысленности. А депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США встанут на «скользкую дорогу», если одобрят поставку Киеву новых крылатых дальнобойных ракет JASSM, передает НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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