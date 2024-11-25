На Западе запаниковали из-за планов Байдена по Украине на закате президентства

Ирландский журналист Чей Боуз осудил планы президента США Джо Байдена о поставке Украине ракет JASSM. Он заявил, что это намерение главы Белого дома подтверждает «идиотизм его плана мести».
«Идиотизм плана мести Байдена становится еще более очевидным», — написал Боуз в соцсети X.
Ранее Боуз призывал Запад молиться после обращения президента РФ Владимира Путина. Тогда журналист отметил, что Путин четко обозначил выбор для стран НАТО и не оставил никакой двусмысленности. А депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США встанут на «скользкую дорогу», если одобрят поставку Киеву новых крылатых дальнобойных ракет JASSM, передает НСН.
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