Советник Трампа сравнил конфликт на Украине с Первой мировой войной

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Нужно избежать эскалации украинского конфликта, заявил Уолц
Нужно избежать эскалации украинского конфликта, заявил Уолц Фото:
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Конфликт на Украине все больше напоминает Первую мировую войну, особенно после того, как США разрешили украинской армии использовать противопехотные мины. Это мнение выразил конгрессмен Майк Уолц, который является будущим помощником избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности.

«Это просто настоящая мясорубка людей и личного состава на этом фронте. Это больше похоже на позиционную войну времен Первой мировой войны», — передает слова Уолца Fox News. Он отметил, что подобная ситуация стала возможной благодаря разрешению, предоставленному США украинской армии на использование противопехотных мин.

Кроме того, Уолц указал на озабоченность Дональда Трампа по поводу текущих событий и важности скорейшего завершения конфликта. Он призвал к ответственным действиям, чтобы избежать дальнейшей эскалации и содействовать восстановлению мира в регионе.

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Конфликт на Украине все больше напоминает Первую мировую войну, особенно после того, как США разрешили украинской армии использовать противопехотные мины. Это мнение выразил конгрессмен Майк Уолц, который является будущим помощником избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности. «Это просто настоящая мясорубка людей и личного состава на этом фронте. Это больше похоже на позиционную войну времен Первой мировой войны», — передает слова Уолца Fox News. Он отметил, что подобная ситуация стала возможной благодаря разрешению, предоставленному США украинской армии на использование противопехотных мин. Кроме того, Уолц указал на озабоченность Дональда Трампа по поводу текущих событий и важности скорейшего завершения конфликта. Он призвал к ответственным действиям, чтобы избежать дальнейшей эскалации и содействовать восстановлению мира в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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