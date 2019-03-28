У совладельца «Атриум палас отеля» обнаружили тайные иностранные активы

В арбитражном суде Свердловской области продолжается рассмотрение дела о банкротстве совладельца «Атриум Палас отеля» Владимира Титова. Выяснилось, что он владеет иностранными активами.
Финансовый управляющий Андрей Шаврин потребовал наложить арест на 50 тысяч акций (что составляет 100%) компании ROCHINSTAR HOLDINGS LIMITED, зарегистрированной в офшорной зоне в столице Британских Виргинских островов городе Род Таун на острове Тортола.
«С учетом того, что должник отрицал наличие у него акций иностранных компаний, суд полагает, что заявление финансового управляющего подлежит удовлетворению», — сказано на сайте арбитражного суда Свердловской области. Финансовый управляющий опасался, что Титов имеет право выезда за границу, каким-то образом реализует эти акции, а вырученные деньги скроет от суда.
Ранее «URA.RU» писало, что в октябре 2018 года Титов был признан банкротом по иску от компании «Эссет менеджмент» свердловского депутата Александра Серебренникова (сумма требований 51,7 млн рублей). Титов пытался добиться отсрочки по выплате долга организации, но Октябрьский райсуд ему отказал. Сейчас рассматривается иск к Титову от компании «Эссет Менеджмент» на сумму 33 млн рублей.